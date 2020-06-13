Рим, , 16:51 — REGNUM Власти некоторых туристических регионов Италии ввели предварительную регистрацию туристов, въезжающих из других стран Европейского союза (ЕС), с целью предотвращения второй вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 13 июня сообщает журнал для путешественников Travel and Leisure

Отмечается, что власти страны с июня 2020 года разрешили въезд на территорию страны туристам из стран ЕС без тестирования на коронавирус и предоставления медицинской справки о состоянии здоровья.

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Однако наиболее популярные туристические регионы Италии — Сардиния, Апулия и Базиликата — ввели собственные требования к организации отдыха путешественников.

Так, в Сардинии ввели особые правила предварительной регистрации туристов, которые предполагают ещё до въезда в провинцию отправить копию паспорта и заполнить онлайн форму, в которой турист должен изложить детальную информацию о месте проживания в регионе. Также за два дня до отъезда на курорт турист должен подтвердить отсутствие у него симптомов заражения коронавирусной инфекцией и подписать согласие на соблюдение санитарных норм — ношение маски и, в случае требования властей, сдать тест на коронавирус.

Путешественники, собирающиеся отправиться в Апулию и Базиликату, должны будут заполнить онлайн-форму «самоотчета о коронавирусе» и отправить ее в местные органы здравоохранения. Кроме этого, в Апулию туристам рекомендовано вести учет тех, с кем они контактируют в течение первых 30 дней отдыха в провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии отменило для граждан страны, планирующих свой отпуск в других странах, предупреждения о неблагополучной эпидемиологической ситуации в них.

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