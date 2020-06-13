Москва, , 16:42 — REGNUM В Российской Федерации важным элементом профилактики коронавируса наряду с социальной дистанцией и мытьём рук является также соблюдение масочного режима. Об этом 13 июня сообщил ТАСС министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, очень важный элемент профилактики — ношение медицинских или гигиенических масок, особенно в общественных местах и транспорте.

Мурашко добавил, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране сохраняется несмотря на то, что в стране наблюдается снижение числа инфицированных.

По его словам, жителям страны следует соблюдать меры гигиены (регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование), чтобы «нам получить еще больший эффект снижения».

Напомним, 13 июня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала на брифинге в эфире телеканала 360, что самое большое число смертей от COVID-19 в РФ в апреле 2020 г. было зафиксировано в Центральном федеральном округе, а именно в Москве и Московской области.