Пекин, , 16:26 — REGNUM На юге Пекина в районе Фэнтай, где на оптовом рынке выявили коронавирус, ввели режим военного положения. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции.

По его словам, в районе Фэнтай необходимо в обязательном порядке выполнять все меры профилактики и контроля, а также стандартизировать процесс диагностики и лечения в медучреждениях всех уровней.

Чу Цзюньвэй отметил, что строгий контроль вновь вводится в расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах, а занятия в расположенных рядом с рынком начальных школах и детских садах снова прекращаются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо на пресс-конференции заявил, что на оптовом рынке в Пекине после проведения массового скрининга было выявлено 45 бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2, а также четыре подтвержденных случая COVID-19.

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