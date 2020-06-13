Тирана, , 16:01 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 13 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 270 образцов в стране было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1464 случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 389 активных случаев, из них 70% приходится на Тирану. 52 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии, один их них подключен к аппарату ИВЛ. 1039 человек уже излечились. 34 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Уже несколько недель в стране наблюдается рост числа активных случаев заражения и рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Как минимум четыре раза за последнюю неделю число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки становилось наибольшим за всю историю наблюдений в стране. Причиной новой вспышки распространения заболевания стало пренебрежение гражданами мерами по предотвращению распространения инфекции — участие в похоронных церемониях и массовых митингах протеста без соблюдения социальной дистанции.

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