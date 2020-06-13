Кишинёв, , 15:51 — REGNUM В Молдавии водителям грузового транспорта весом более двадцати тонн с 12 июня ввели ограничения на передвижение по автомобильным дорогам общего пользования, сообщили 12 июня в пресс-службе Национального инспектората общественной безопасности.

Ограничение будет касаться тех дней, когда температура воздуха будет выше 30 градусов по Цельсию.

Целью данных ограничений является предотвращение порчи дорог с асфальтобетонным покрытием. Ограничения не касаются перевозку пассажиров, транспортных средств, которые перевозят продукты питания, а также материалы для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций.

Для водителей, нарушивших правила предусмотрен штраф до 4,5 тысяч леев.