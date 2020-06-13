Катманду, , 15:50 — REGNUM Десять человек, в число которых входит семь иностранных граждан, арестовали 13 июня сотрудники полиции Непала за то, что они принимали участие в протестной акции в столице страны — Катманду, участники которой требовали смягчить карантинные меры безопасности в стране. Об этом 13 июня сообщает издание Tribune India.

«Иностранцы были арестованы за вмешательство во внутренние дела Непала», — приводит издание слова представителя правоохранительных органов Басанта Ламы.

При этом протесты за смягчение карантинных мер безопасности, расширение числа тестов на SARS-CoV-2 и применение более эффективных методов лечения COVID-19 в стране продолжаются в Непале третий день. По данным полиции, ранее свыше тысячи участников протестных акций перекрыли главную дорогу в Катманду.

При этом протестующие считают, что проводимые правительством страны меры по противодействию SARS-CoV-2 являются недостаточными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Непале на данный момент выявлено 5 062 зараженных коронавирусом при 16 летальных исходах от нового заболевания.