Токио, , 15:05 — REGNUM В столице Японии — городе Токио за сутки выявили 24 новых случая COVID-19. Уже третий день подряд в Токио выявляют по более чем 20 случаев COVID-19 в сутки. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что общее число выявленных случаев COVID-19 в Японии составляет 18 166, в том числе и 712 человек, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине в порту Иокогамы.

В целом по Японии за сутки выявили 45 новых случаев COVID-19.

С момента начала пандемии от последствий коронавируса в Японии погибли 927 человек.