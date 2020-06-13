Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинске на улице Механической рядом с пунктом приёма металлолома найден памятник Ленину. Об этом пишут СМИ.

Обнаружили его в кустах местные жители. Фотографии размещены в группе «Челябинский урбанист» в одной из соцсетей. Как пишет Накануне.Ru, активисты не знают, откуда взялся монумент. Скульптуру они предлагают поставить на видном месте как музейный экспонат. Одним их возможных мест назван въезд в Ленинский район Челябинска.

При этом один из граждан предлагает решить этот вопрос городскому сообществу. По его мнению, чиновники «не будут вписываться в такую историю».