Кишинёв, , 14:41 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 13 июня подписал указ о привлечении армии для контроля за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом молдавский лидер написал на своем telegram-канале, опубликовав также копию указа.

«Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, я подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции», — написал Додон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии запланировано открытие дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Госпитали будут расположены в зданиях, не имеющих медицинского предназначения.

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Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии составило 11 093.