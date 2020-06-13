Кишинёв, 13 июня 2020, 14:41 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 13 июня подписал указ о привлечении армии для контроля за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом молдавский лидер написал на своем telegram-канале, опубликовав также копию указа.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии запланировано открытие дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Госпитали будут расположены в зданиях, не имеющих медицинского предназначения.
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Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии составило 11 093.