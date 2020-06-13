Маскат, , 14:41 — REGNUM В Омане за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате превысило 22 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 99 человек. За сутки умерли три пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 669 тыс. человек.