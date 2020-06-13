Москва, , 14:41 — REGNUM Количество разводов в России в апреле нынешнего года снизилось на 74,4% в годовом выражении, а браков — на 40,5%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным службы, в апреле нынешнего года гражданами России было зарегистрировано 33 787 браков против 56 818 в аналогичный период прошлого года, что есть снижение на 40,5%.

При этом за это же время в России было зафиксировано 13 783 развода, что по сравнению с 53 740 прошлогодними в этот же период — снижение на 74,4%.

«Браки и разводы — их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены», — заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Росстата Павел Малков и подчеркнул, что в связи с этим статистика по бракам и разводам представлена службой в полном объеме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что во всех регионах Сибирского федерального округа в первые три месяца текущего года наблюдался спад рождаемости.