Дамаск, , 14:39 — REGNUM В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий. Об этом 12 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

Инцидент произошел 5 июня в провинции Идлиб, после госпитализации военному оказывали необходимую помощь, но спасти его не удалось. Чиновники ведомства выразили соболезнование семье погибшего.

Напомним, сирийский Идлиб является одним из последних оплотов террористических группировок, сражающихся против правительственных войск. Некоторые из них поддерживаются турецкими военными.