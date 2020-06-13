Дамаск, , 14:36 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали по меньшей мере семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом 13 июня сообщается в заявлении оборонного ведомства страны в социальной сети Twitter.

По данным турецкой стороны, шестеро повстанцев были задержаны в зоне проведения операции «Оливковая ветвь», еще один — в зоне проведения операции «Щит Евфрата».

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году, оккупировав ряд территорий на которых проживали курды. С тех пор здесь регулярно происходят столкновения, гибнут мирные граждане.