Киев, , 14:24 — REGNUM В вооруженных силах Украины за минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у девятнадцати военнослужащих, сообщили 13 июня в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

Семь инфицированных находятся на лечении в медицинских учреждениях, их состояние удовлетворительное. Двенадцать военнослужащих находятся дома под наблюдением медицинской службы, симптомов заболевания у них нет.

В пресс-службе оборонного ведомства Украины отметили, что по состоянию на 13 июня COVID-19 болеют 173 военнослужащих.

За все время пандемии от COVID-19 в ВСУ выздоровели 169 человек, скончались — четверо человек. Еще 536 человек находятся на изоляции.