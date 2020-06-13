Ханты-Мансийск, , 13:31 — REGNUM В Югре по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов в Нижневартовске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, вечером 12 июня 2020 года произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов на территории ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». В результате пожара пострадали два оператора технической установки, 1982 и 1983 годов рождения. Они доставлены в больницу с ожогами.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства происшествия.