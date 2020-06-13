Москва, , 14:24 — REGNUM Самое большое число смертей от COVID-19 в России в апреле текущего года было зафиксировано в Центральном федеральном округе, а именно в Москве и Московской области. Об этом 13 июня рассказала на брифинге в эфире телеканала 360 заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Наибольшее количество смертей (от нового заболевания — ред.) за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе», — заявила она.

Также Голикова отметила, что это (в порядке уменьшения) Москва, Московская область, Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область.

Кроме этого зампред главы правительства РФ рассказала, что на втором месте по данному показателю Северо-Западный федеральный округ, где главные регионы с самой высоко смертностью от COVID-19 — это Санкт-Петербург и Республика Коми, далее Приволжский федеральный округ — Республика Башкортостан, четвертым идет Южный федеральный округ — Краснодарский край и Ростовская область, затем Северо-Кавказский федеральный округ — Республики Ингушетия и Дагестан, шестым Сибирский федеральный округ, седьмым Дальневосточный и восьмым Уральский федеральный округ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе.