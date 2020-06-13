Сана, , 14:24 — REGNUM Йеменские хуситы заявили о готовности вступить в переговоры с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом 13 июня сообщает BBC.

«Мы готовы к общественному диалогу со странами-агрессорами с целью достижения режима прекращения огня и снятия 5-летней блокады Йемена», — отметил в интервью телеканалу глава хуситов Мохаммед Аль аль-Хути.

Лидер повстанцев отметил, что контакты между сторонами еще не вышли на тот уровень, при котором возможно урегулирования конфликта. Представители хуситов готовы поехать в Эр-Рияд для переговоров.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.