Пермь, , 13:27 — REGNUM В Пермском крае карантин ввели в хирургическом отделении Добрянской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Прием и выписка пациентов запрещены в связи с выявлением случая заражения коронавирусом среди медиков. Носителем SARS-CoV-2 стал один медработник. Определен круг его контактов, взяты анализы.

На обсервации в хирургическом отделении клиники находятся 20 пациентов и шесть сотрудников учреждения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, на дому изолированы 13 медработников.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Пермском крае с начала пандемии, на утро 13 июня, среди медиков выявлено 318 носителей коронавируса.

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