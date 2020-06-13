Москва, , 13:25 — REGNUM Речные круизы предполагается возобновить в России не ранее третьей недели июня. Об этом 13 июня сообщает издание RATA-News.

Как пояснил генеральный директор одной из круизных компаний Андрей Михайловский, до 23 июня действуют ограничения на передвижение судов по каналу имени Москвы. Предполагается, что пассажирская навигация по Москва-реке начнётся 23 июня. К этой дате ряд туристических компаний планирует запустить речные круизы.

По словам Михайловского, первый рейс в его компании запланирован на 26 июня по маршруту Москва — Тверь — Москва. Как отметил эксперт, все свободные места на круиз уже распроданы, у граждан повысился интерес к речным путешествиям, поэтому туристические компании надеются на хороший сезон.

В ряде регионов готовятся начать пассажирскую навигацию уже с 16 июня, после отмены ряда ограничений, введённых в связи с угрозой коронавируса. При этом отмечается, что дата начала межрегиональных речных круизов сильно зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

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