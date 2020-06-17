Миннеаполис, США, , 10:41 — REGNUM Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, может получить более 1 миллиона долларов пенсионных пособий в течение своих пенсионных лет, даже если будет осужден за это убийство. Об этом сообщает CNN.

После происшествия с Флойдом Шовина быстро уволили из департамента полиции, где он работал с 2001 года, но он по-прежнему может рассчитывать на пенсию как бывший сотрудник органов. Хотя ряд законов штата допускает лишения пенсий тех сотрудников, которые были осуждены за тяжкие преступления, связанные с их работой, в Миннесоте это не так.

Миннесотская пенсионная Ассоциация государственных служащих подтвердила, что 44-летний Шовин будет иметь право подать заявление на получение своей пенсии уже в возрасте 50 лет. Адвокат Шовина отказался от комментариев. Чиновники пенсионного управления заявили, что сотрудники, уволенные добровольно или по уважительной причине, имеют право на получение будущих пособий, если только они не решат отказаться от своего будущего пособия и получить возмещение всех своих взносов, сделанных во время их работы.

«Ни наш совет директоров, ни наши сотрудники не имеют права по своему усмотрению увеличивать, уменьшать, отказывать или отменять льготы, — заявила пресс-секретарь Ассоциации. — Любые изменения в действующее законодательство должны быть сделаны в рамках законодательного процесса».

Хотя для расчета пенсионных пособий используется ряд факторов, Шовин, скорее всего, будет иметь право на ежегодные выплаты в размере 50 000 долларов в год или более, если он решит начать получать их в возрасте 55 лет, — согласно анализу CNN, основанному на сроке пребывания Шовина в должности, данных о заработной плате за 2019 год, деталях его контракта, руководстве пенсионным планом и зарплатным графикам департамента полиции Миннеаполиса. Эти льготы могут составить более миллиона долларов в течение 30-летнего периода.