Волгоград, , 13:22 — REGNUM Двое мужчин с подтверждённым коронавирусом скончались за минувшие сутки в Волгоградской области. Об этом сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе.

Первый пациент — 51-летний житель Николаевска. Он обратился за медицинской помощью спустя неделю с начала заболевания. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение второй горбольницы Волжского, где диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией.

Такой же диагноз был поставлен 57-летнему жителю Котельниково. Мужчину доставила в больницу №16 бригада скорой помощи. У пациента были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Всего в регионе на 13 июня зарегистрировано 27 летальных исходов.