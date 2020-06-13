Орел, , 13:21 — REGNUM Проверку по факту пожара в Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко начала прокуратура области, сообщила 13 июня старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

«Прокуратурой с привлечением контролирующих органов будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, около 09:20 13 июня в в рентгенкабинете в больнице имени Семашко произошло возгорание. Из здания больницы были эвакуированы около 40 человек, никто не пострадал.

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