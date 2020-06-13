Волгоград, , 13:17 — REGNUM Ещё 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Два пациента скончались, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе.

Всего в Волгоградской области выявлено 4569 носителей коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2146 взрослых и 63 ребёнка. На лечении с подтверждённым диагнозом — 2803 человека, в том числе 152 ребёнка. Выписаны с выздоровлением за сутки семь пациентов, всего выздоровели 1739.

Зарегистрированы за сутки два летальных исхода, таикм образом в регионе с начала пандемии скончались 27 человек.