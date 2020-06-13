Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, на 13 июня, от коронавирусной инфекции умерли 82-летний мужчина и 66-летняя женщина.

На сегодняшний день в регионе скончались 78 пациентов с коронавирусом: 37 человек — COVID-19, 41 — от сопутствующих заболеваний.

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