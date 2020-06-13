Москва, , 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.

С данного числа будет возобновлена индексация тем пенсионерам, которые продолжают свою трудовую деятельность. Пенсионеры из данной категории за год будут зарабатывать максимально по три балла, каждый из которых будет равен 93 рублям. Как сообщает «Интересная Россия», соответствующий документ направлен на подпись к президенту РФ.

Кроме этого, с 1 июля будет произведен перерасчет выплат для пенсионеров, которые являются опекунами своих несовершеннолетних родственников.

При этом переход на карты «Мир» для всех получающих на банковские карты отечественной платежной системы «Мир» пенсионеров России, который должен был состояться с этого же числа, из-за пандемии коронавируса отложен до 1 октября.

Также известно, что по идее авторов данного перехода использование для такого рода выплат российской платежной системы позволит предотвратить сбои системы, которые возможны из-за антироссийских санкций. Причём в ПФР призвали получающих пенсию на банковскую карту быстрее перейти на карты «Мир», а в Совете Федерации уточнили, что, несмотря на пандемию SARS-CoV-2, российские власти не отказываются от данной идеи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор проекта фонда «Общественное мнение» Людмила Преснякова рассказала про выводы социологического исследования, согласно которым неразвитость финансовых институтов, социальные факторы, а также микро‑ и макроэкономические риски заставляют граждан РФ надеяться, прежде всего, на государство при планировании своей пенсии.