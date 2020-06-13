Москва, , 13:08 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уточнение причин смерти в России в апреле 2020 года может коснуться 1052 случаев. Об этом Голикова заявила сегодня, 13 июня.

Голикова отметила, что в статистике Росстата есть группа, в которой коронавирус SARS-CoV-2 не является основной причиной смерти, но тем не менее оказал существенное влияние на развитие хронических заболеваний, или не оказал влияние на хроническое заболевание, но тем не менее был подтвержден тестом.

«И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти. В тех случаях, когда речь идёт о влиянии на ускорение негативного развития хронического заболевания, — это 435 случаев, и когда не оказал COVID никакого влияния, но тест был положительным, — это 617 случаев», — рассказала вице-премьер Голикова.

Именно эти случаи будут уточняться и возможно повлияют на окончательную статистику.