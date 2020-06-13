Севастополь, , 13:16 — REGNUM За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 13 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми», — уточнили в правительстве.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 113 человек, в городской больнице №9 — 83. Под наблюдением по месту жительства — 751 гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 181 человека выявили новую инфекцию.

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