Пермь, , 13:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечатся 45 пациентов. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся 28 человек. В одном случае коронавирус выявлен посмертно.

На 100 тысяч населения приходится 99,3 случая заражения, прирост выявленных случаев за сутки составил 3%.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2 580 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 1 503 пациента. Скончались 78 пациентов с коронавирусом.

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