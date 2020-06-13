Рязань, , 13:15 — REGNUM За прошедшие сутки 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области. Ещё 57 положительных тестов направлены в лабораторию, сообщили 13 июня в региональной оперативной рабочей группе.

С начала пандемии в регионе выявлено 4401 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 1708 человек, детей — 437. На подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора направлены ещё 57 положительных тестов.

Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 4458 человек.