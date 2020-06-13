Дакка, , 14:20 — REGNUM В Бангладеш от заболевания COVID-19 скончался бывший министр здравоохранения Мохаммед Насим. Об этом 13 июня сообщают местные СМИ.

Политик скончался в возрасте 72 лет, он занимал место в парламенте страны, представляя правящую партию.

После того, как у Насима была выявлена коронавирусная инфекция, а также связанные с ней осложнения, он перенес тяжелую операцию, после которой боролся за жизнь на протяжении двух недель.

Напомним, по последним данным число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бангладеш достигло 81 тыс. 523. От COVID-19 скончались свыше 1 тыс. человек.