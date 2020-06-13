Белгород, 13 июня 2020, 13:15 — REGNUM За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 77 жителей Белгородской области. Два пациента скончались, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе.
Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 3284 человек. Возросло количество летальных исходов — за стуки скончались два пациента, жители Белгорода, всего с начала пандемии умерли 37 человек.
В стационарах региона находятся 488 пациентов, в том числе 21 подключён к аппаратам ИВЛ.