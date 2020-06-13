Бейрут, , 13:00 — REGNUM В результате столкновений в Ливане пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом 13 июня сообщают местные СМИ.

Демонстрации в стране продолжаются несколько дней, причиной нового всплеска недовольства стал обвал национальной валюты до рекордно низкого уровня.

Демонстранты вышли на площадь Риад Аль Солх в столице страны, городе Бейрут, где начали выкрикивать антиправительственные лозунги и стали поджигать административные здания. В ходе разгона несанкционированного собрания пострадали люди.

Напомним, акции протеста в Ливане вспыхнули в октябре 2019 года, граждане выступили против падения уровня жизни и введения новых налогов. В результате продолжительного кризиса правительство страны ушло в отставку.