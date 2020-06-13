Тюмень, , 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области №120 внесены 13 июня 2020 года.

Продолжают оставаться под запретом в регионе все спортивные, зрелищные, массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры. Запрещено посещать парки, скверы, фитнес‑ и спа-салоны.

Тюменцы в возрасте 65 лет и старше, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, продолжают соблюдать режим ответственного поведения.