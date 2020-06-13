Астрахань, , 12:45 — REGNUM В Астраханской области скончалась женщина 1926 года рождения с COVID-19, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тест на коронавирус, который взяли у женщины 22 мая, показал отрицательный результат. Томография выявил у неё левостороннюю пневмонию, хронический бронхит и легочную гипертензию. Положительный результат на коронавирус был получен 25 мая при повторном обследовании.

У пациентки прогрессировала сердечно-легочная недостаточность, и на следующий день после поступления в госпиталь она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. На ИВЛ женщина находилась семь суток и скончалась 29 мая.

Всего на территории Астраханской области зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом