Минск, , 12:59 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов изъяли у курьера магазина symbal. by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%», написал 12 июня руководитель магазина Павел Белоус на своей странице в социальной сети Facebook.

Сотрудники государственной автоинспекции остановили курьера магазина для проверки документов в 18:10 на проспекте Машерова в ста метрах от магазина. По словам сотрудников ГАИ, такой же автомобиль проходит проверку в связи с ДТП, в связи с чем курьера и попросили проследовать в Советский районный отдел внутренних дел (РОВД).

На территории Советского РОВД машину начали проверять и обратили внимание на коробки, в которых находились указанные футболки, которые курьер вез с производства в магазин.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что им необходимо изъять данные футболки для проверки, составив протокол изъятия. Копий протоколов изъятия не дали, сказали ждать.

Когда директор магазина Павел Белоус подъехал в 19:30 в Советский районных отдел внутренних дел, чтоб разобраться, ему также не выдали никаких документов, поясняющих, на каких основаниях были изъяты футболки, и сказали ждать, когда с ним свяжутся. Как отметил источник, все необходимые накладные у курьера были.

Отметим, в социальных сетях Белоруссии некоторые пользователи дали президенту республики Александру Лукашенко прозвище «Саша три процента» в связи с публикацией в «Википедии» в статье о выборах президента Белоруссии таблицы с рейтингом кандидатов в белорусские лидеры, согласно которому Лукашенко якобы поддерживают три процента населения постсоветской республики.

Подчеркнем, Александр Лукашенко неоднократно называл ситуацию с пандемией коронавируса «коронапсихозом». В республике не были введены целенаправленные карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса, границы, общественные заведения Белоруссии не закрывались, вопреки рекомендациям ВОЗ, был проведен парад в честь Дня Победы. На фоне этого в Белоруссии коронавирус подтвердили более, чем у 52,5 тысяч человек.

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