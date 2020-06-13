Анкара, , 12:59 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны. Об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Операция проходила при поддержке авиации, после убийства курдских повстанцев у них было конфисковано оружие и боеприпасы. Спецоперация продолжается.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.