Москва, , 12:58 — REGNUM В настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе. Об этом 13 июня рассказала на брифинге в эфире телеканала 360 заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Я бы хотела сказать, что на сегодняшний день уже 43 региона страны вышли на первый этап снятия ограничительных мероприятий», — сказала она и добавила, что ещё шесть российских регионов уже вышли на второй этап такого смягчения.

Также Голикова рассказала, что остальные регионы России движутся к первому этапу и указала, что рост числа новых зараженных коронавирусом переходит от Москвы в регионы. При этом в настоящее время доля российской столицы в общем ежесуточном числе зараженных SARS-CoV-2 составляет 22−25%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8 706 новых зараженных коронавирусной инфекцией.