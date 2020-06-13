Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 62 положительных теста на коронавирус, сообщает 13 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тысяч населения приходится 138,23 случаев заражения, темп прироста — 2,35. На сегодняшний день с начала пандемии) в Оренбуржье зафиксировано 2 705 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщает региональный минздрав, в стационарах на лечении находятся 467 пациентов с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии — 30 пациентов (11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких), 240 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

В апреле-июне выздоровели 1 893 пациента. С начала пандемии в регионе скончались 11 пациентов.