Астрахань, , 12:36 — REGNUM В Астраханской области 13 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрировано 2763 подтверждённых случая заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 572 человека. За весь период 1606 человек выздоровели и были выписаны, 24 человека скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 3058 человек.

За весь период у 83 тыс. 134 человека взяли 88 тыс. 231 анализ на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,98.

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