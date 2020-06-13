Владимир, , 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 13 июня подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 16 выявлено в Гусь-Хрустальном, 13 — в Собинке, восемь — в Петушках, семь — в Муроме, шесть — в Юрьев-Польском, четыре — во Владимире, три — в Александрове, по два — в Суздале и Киржаче, по одному — в Радужном и Коврове.

Всего на территории региона зарегистрировано 3453 случая заражения: 711 — во Владимире, 537 — в Гусь-Хрустальном, 440 — в Петушках, 317 — в Муроме, 294 — в Александрове, 246 — в Коврове, 128 — в Кольчугино, 147 — в Собинке, 122 — в Юрьев-Польском, 102 — в Судогде, 89 — в Вязниках, 84 — в Киржаче, 63 — в Меленках, 59 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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