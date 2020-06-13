Москва, , 12:27 — REGNUM Распоряжение, согласно которому жители России не нужно будет собирать справки для получения социальной поддержки, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ 1 июня обнародован на правительственном сайте.

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки» , — говорится в сообщении.

Также указывается, что все необходимые для получения пособий и выплат сведения, в число которых входят семьи с детьми от 3 до 7 лет, государственные органы будут получать путем межведомственного взаимодействия.

Кроме этого, сообщается, что задача сделать получение пособий и выплат гражданами России простыми была поставлена правительству президентом России.

При этом отмечается, что ряд выплат должен быть проведен региональными властями и, ввиду того, что практика показала отсутствие у последних доступа к необходимой для этого информации без запроса граждан, «предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат».

Уточняется, что речь в последнем случае идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня стало известно, что правительство Российской Федерации утвердило новые меры по поддержке граждан России на фоне распространения коронавируса.