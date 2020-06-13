Москва, , 12:15 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 пришёлся в России на 11 мая. Об этом 13 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.

В настоящее время из российских клиник выписаны 80% от всего числа пациентов, госпитализированных с выявленным заражением коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по данным зампредседателя правительства РФ, смертность в России в апреле текущего года оказалась на 2,9% ниже, чем за такой же период 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Голиковой, коронавирусная инфекция выявлена у 35,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет в России. Это составило 7,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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