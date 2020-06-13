Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Свердловской области за 12 июня подтверждено 245 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Основная часть — 166 — выявлена в Екатеринбурге. Также новые случаи COVID-19 имеются в Артёмовском и Ачитском городских округах, Асбесте, Белоярском, Верхней Пышме, Берёзовском, Ирбите, Красноуфимске, Верхнем Тагиле, Краснотурьинске, Кировграде, Каменске-Уральском, Ревде, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Кушве, Среднеуральске, а также Невьянском и Режевском городских округах.

Всего с начала пандемии зафиксирован 9071 случай заражения коронавирусом. 50 человек умерли от COVID-19.