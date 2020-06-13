Краснодар, , 12:10 — REGNUM 31-летняя женщина с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперштабе 13 июня.

Почувствовала себя плохо женщина в середине мая — у неё появилась одышка, редкий сухой кашель, периодические подъемы температуры тела, ознобы, тахикардия, подъемы давления.

«31 мая состояние резко ухудшилось, женщина обратилась в скорую и была доставлена в горбольницу №3. КТ показала двустороннюю вирусную пневмонию. Пациентку в тот же день перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии СКИБ и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз — внебольничная двухсторонняя пневмония тяжелого течения, коронавирусная инфекция», — уточнили в оперативном штабе. Спасти женщину медики не смогли — она скончалась.

Всего на Кубани подтверждено 4 тыс. 893 случая заражения, 50 человек умерли.