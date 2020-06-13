Салехард, , 11:59 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Бучкова.

С начала пандемии на Ямале на 13 июня подтверждено 3 211 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 491 человек, скончались 15.

«Большинство клинических форм новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это ОРВИ. Люди проходят лечение преимущественно амбулаторно, в режиме строгой изоляции. Преимущественный путь заражения по-прежнему — наличие контактов с ранее заболевшими. Одиннадцать случаев коронавируса выявлено у прибывших на работу в Лабытнанги жителей других регионов. Инфекция подтвердилась при обследовании их работодателем до выхода на работу», — отметила Татьяна Бучкова.