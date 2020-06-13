Канберра, , 12:27 — REGNUM Порядка 7 тысяч человек принимают участи в нескольких австралийских городах в акциях движения Black Lives Matter, которое вступает против насилия в отношении людей с темной кожей. Об этом 13 июня сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

По данным источника, такого рода протестные акции и демонстрации состоялись в Перте, Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене и Мельбурне.

При этом наиболее крупные выступления были отмечены в Перте, где на акции пришло около 5 тысяч человек и их участники были в защитных масках, а также соблюдали безопасную дистанцию.

Также указывается, что в Дарвине к данным акциям присоединилось около 2 тыс. человек, Брисбене в поддержку находящихся в заключении беженцев вышло около 100 человек, в Сиднее — около 60 и в Мельбурне — около 20.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня австралийская полиция не дала проводить в Сиднее акцию протеста, которая была связана с движением Black Lives Matter, вступающим против насилия в отношении людей с темной кожей.