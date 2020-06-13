Великий Новгород, , 11:45 — REGNUM В Новгородской области за пятницу, 12 июня, выявили 50 новых носителей коронавирусной инфекции. Это несколько больше, чем было днем ранее, когда сообщалось о 46 новых случаях.

По данным федерального оперативного штаба, на 13 июня в Новгородской области общее количество подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом составляет 1963 случая. За сутки выписали в связи с выздоровлением еще 10 жителей региона.

Общее число переболевших COVID-19, по данным областного оперштаба, составляло на 12 июня 625 человек. В списке жертв болезни за всё время — 10 человек.

Добавим, что с 25 июня на территории всей Новгородской области работы планируется возобновление работы летних кафе с верандой, музеев, библиотек, салонов красоты и детских игровых площадок. А с 6 июля — открытие гостиниц, при условии исполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

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