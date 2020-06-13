Тирасполь, , 12:58 — REGNUM В Приднестровье от коронавируса скончалась 58-летняя женщина, у которой имелись сопутствующие заболевания, сообщает 13 июня пресс-служба МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

У женщины также были диагностированы цирроз печени, кардиомиопатия смешанного генеза, сердечная недостаточность, сахарный диабет 2-го типа, ожирение IV степени.

По состоянию на 13 июня в Приднестровье от коронавируса скончался 41 человек.

Общее число выявленных случаев заражений SARS-CoV-2 в ПМР составило 1074, 821 из которых выздоровели, 212 — проходят лечение.

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