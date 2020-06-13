Саранск, , 11:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 июня выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2538 случаев заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Полностью выздоровел в республике 1351 человек, таким образом от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выписаны 53,2%. За последние сутки выписаны по выздоровлению 24 человека. 20 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 12 июня, в республике было проведено 76 498 исследований на коронавирус, обследование прошли 66 872 человека. Только за предыдущие сутки было проведено 2025 исследований в отношении 1796 жителей региона.