Иваново, , 11:34 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, данные опубликовал 13 июня федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса три пациента. Новым летальных исходов в регионе не зарегистрировано.

Всего в Ивановской области с 19 марта по 13 июня подтверждено 3 тыс. 323 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 351 человек выздоровел. Жизни 27 пациентов с положительными тестами на коронавирус спасти не удалось.